Пьяный россиянин кинул в полицейских учебную гранату и получил штраф

Пьяный житель Сургута бросил в полицейских учебную гранату

В Сургуте суд оштрафовал местного жителя, который при задержании бросил в полицейских учебную гранату. Об этом сообщает Ura.ru.

За угрозу представителям власти суд назначил мужчине штраф в 50 тысяч рублей.

В дежурную часть поступило сообщение о правонарушении в жилом доме. Прибывшие правоохранители нашли там пьяного мужчину, который показал им ручную пиротехническую учебно-имитационную гранату, а затем, выдернув чеку, кинул ее в силовиков. В результате произошло задымление в помещении, нарушитель попытался скрыться, но был схвачен полицейскими.

20 августа сообщалось, что пассажир авиарейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский пытался пронести гранату Ф-1 на борт самолета. По факту случившегося проводится проверка.