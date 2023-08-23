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06:36, 23 августа 2023Мир

В Суэцком канале столкнулись два танкера

В Суэцком канале столкнулись два танкера, перевозящих сжиженный природный газ

Фото: Suez Canal Authority / Reuters

Два танкера, перевозящих сжиженный природный газ, столкнулись в Суэцком канале, сообщает сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic в социальной сети X (ранее Twitter).

«Marine Traffic получил сообщение очевидца в Суэцком канале о том, что столкнулись два танкера», — сказано в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел с морскими судами Burri с Каймановых островов и BW Lesmes, который шел под флагом Сингапура.

Ранее стало известно, что два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области. В результате в одном из судов повреждена емкость со 138 тоннами бензина, который попал в воду.

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    Марина Совина
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