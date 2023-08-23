В ДНР заявили о «тающих» силах ВСУ в районе Урожайного

Советник Пушилина Гагин: силы ВСУ, собранные в районе Урожайного, тают ежедневно

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали значительное число бойцов в районе Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР), однако закрепиться на данной территории у украинских войск не получается. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР Ян Гагин. Его цитирует РИА Новости.

Оценивая обстановку в регионе, Гагин отметил, что угледарское направление «достаточно горячее сейчас». «После того, как противник вышел к Урожайному, там возобновилось серьезное противостояние. Противник там аккумулировал большие силы, которые теряет ежедневно», — отметил он, добавив, что силы ВСУ «тают» за счет усилий авиации и артиллерии.

Советник врио главы ДНР упомянул, что закрепиться за населенными пунктами в упомянутом районе противнику не удается, поскольку там много разрушенных строений.

Ранее в ДНР сообщили о планах ВСУ ударить по флангам под Угледаром.