В британском городе надгробия обнесут оградами из-за секса и наркотиков

В Великобритании надгробия обнесут оградами из-за занимающихся сексом людей

Люди, занимающиеся сексом на кладбище в британском городе Ипсвич, вызвали беспокойство у местных властей. Об этом сообщает BBC News.

По ночам надгробные памятники и высокие каменные саркофаги за церковью Святого Стефана, не используемой по прямому назначению с конца 1970-х, превращаются в столы для употребления алкоголя и наркотиков. Полиция утверждает, что место также стало популярным «для сексуальной активности».

Власти Ипсвича полагают, что это объясняется относительной уединенностью церкви и отсутствием освещения. По мнению полиции, ситуация улучшится лишь в том случае, если надгробия обнесут оградами. Ранее подобные меры сработали в других частях города.

Кроме того, на кладбище могут установить дополнительное освещение, камеры видеонаблюдения и убрать часть скамеек, заменив их сиденьями, которые можно убирать перед наступлением темноты.

Ранее сообщалось, что в Уганде пару застали за сексом на алтаре церкви. После происшествия прихожане отказались посещать службы, пока священнослужители не проведут в храме очистительный ритуал.