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20:05, 23 августа 2023Силовые структуры

Устроивших шуточное ограбление школьника российских подростков задержали

В ХМАО задержали подростков, устроивших шуточное ограбление с оружием школьника

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа задержали подростков, которые ради шутки устроили вооруженное ограбление школьника. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, юноши сняли постановочное видео, которое сначала пересылали друг другу, а потом опубликовали в интернете. Запись вызвала общественный резонанс и заинтересовало правоохранителей. Следователи начали разбирательство по статье о разбое, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке следователи начали проверку по факту избиения несовершеннолетнего на территории гаражного кооператива.

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    Илона Палей
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