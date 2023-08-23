Устроивших шуточное ограбление школьника российских подростков задержали

В ХМАО задержали подростков, устроивших шуточное ограбление с оружием школьника

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа задержали подростков, которые ради шутки устроили вооруженное ограбление школьника. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, юноши сняли постановочное видео, которое сначала пересылали друг другу, а потом опубликовали в интернете. Запись вызвала общественный резонанс и заинтересовало правоохранителей. Следователи начали разбирательство по статье о разбое, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке следователи начали проверку по факту избиения несовершеннолетнего на территории гаражного кооператива.