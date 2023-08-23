ВС России за сутки уничтожили восемь опорных пунктов украинской армии

Российские военные за сутки уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ

Группировка «Восток» за сутки уничтожила восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет РИА Новости.

По его словам, российские военные пресекли эвакуацию подбитой техники украинской армии, а также уничтожили три пункта временной дислокации. «Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — указал Чехов.

Он добавил, что артиллерия Вооруженных сил (ВС) России атаковала пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения смогли занять еще три опорных пункта ВСУ.