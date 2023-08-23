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06:17, 23 августа 2023Бывший СССР

ВС России за сутки уничтожили восемь опорных пунктов украинской армии

Российские военные за сутки уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ

Фото: РИА Новости

Группировка «Восток» за сутки уничтожила восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет РИА Новости.

По его словам, российские военные пресекли эвакуацию подбитой техники украинской армии, а также уничтожили три пункта временной дислокации. «Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — указал Чехов.

Он добавил, что артиллерия Вооруженных сил (ВС) России атаковала пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения смогли занять еще три опорных пункта ВСУ.

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    Марина Совина
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