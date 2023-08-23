Украине посоветовали беречь танки Abrams и Leopard

Newsweek: ВСУ могут потерять все Abrams и Leopard из-за особенностей местности

Украине лучше не использовать полученные западные танки Abrams и Leopard, об этом говорится в американском журнале Newsweek.

Автор указал на то, что из-за географических особенностей местности российские войска способны легко обнаруживать эти машины. По мнению журналиста, Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует использовать свой старый танковый парк. С помощью него украинские войска смогут прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала, уверен он.

Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс в комментарии изданию уточнил, что Украина может потерять свои лучшие танки на российских минных полях.

«Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64 являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва», — подчеркнул он и призвал беречь западные машины.

Ранее американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо рассказал о нежелании США поставлять Украине новейшую технику. По его словам, Вашингтон боится, что вооружение попадет не только к России, но и Китаю.

