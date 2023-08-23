В России назвали возможным обмен замороженными активами с Западом

Депутат Кирьянов: идея обмена замороженными активами с Западом небезнадежна

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов прокомментировал выдвинутое в России предложение обмена замороженными активами с Западом. В беседе с «Лентой.ру» он назвал идею небезнадежной и предположил, каким образом на нее могут отреагировать западные страны.

«Очень интересная концепция, поскольку, наверное, в мировой практике такого до сих пор не встречалось. С другой стороны, такого санкционного давления на отдельно взятую страну тоже не было. Думаю, что это предложение будет как минимум с интересом рассмотрено западными странами, поскольку речь действительно идет об обмене, и очень много активов россиян за рубежом сегодня заморожены без каких-либо объяснений, просто из-за политической линии», — отметил парламентарий.

Кирьянов также оценил возможную реакцию стран Запада на подобное предложение, не исключив того, что некоторые из них могут его поддержать.

«Предсказать реакцию отдельно взятых западных компаний, конечно, сложно, но эта идея, на мой взгляд, небезнадежна. Возможность того, что эта концепция сработает, я бы оценил от 30 до 50 процентов вероятности. Может быть, так будет не везде, но отдельные страны будут вполне способны пойти по этому пути», — заключил депутат.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что правительство и Банк России подготовили проект указа об обмене заблокированных активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые находятся на счетах типа «С».

Таким образом власти планируют добиться разблокировки счетов россиян на общую сумму 100 миллиардов рублей. В настоящее время замороженными остаются активы более 3,5 миллиона граждан на сумму 1,5 триллиона рублей, напомнил министр.