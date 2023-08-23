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10:44, 23 августа 2023Силовые структуры

Изъятый из гаража россиянина арсенал с оружием и гранатами попал на видео

В Королеве полиция изъяла арсенал из оружия и гранат у ранее судимого мужчины

В Королеве сотрудники полиции изъяли из гаража ранее судимого 53-летнего местного жителя арсенал из 10 единиц огнестрельного оружия, более шести тысяч патронов различного калибра и восьми гранат. МВД России предоставило «Ленте.ру» оперативное видео с обнаруженным у него оружием.

На кадрах видно, как силовики достают из багажника машины упакованное в пакеты оружие. Далее показаны изъятые винтовки, ружья, пистолеты и патроны.

Экспертиза показала, что часть патронов изготовлена промышленным способом, а нарезная винтовка, в конструкцию которой самодельным способом внесены изменения, является огнестрельным оружием. Исследование изъятого продолжается.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 222 («Незаконное хранение оружия и боеприпасов») УК РФ. Суд отправил мужчину под стражу.

Ранее правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасы у жителя Рязанской области.

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    Варвара Митина
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