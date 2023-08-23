Стало известно о возможном назначении врио главкома ВКС России
РИА Новости: врио главкома ВКС назначен начальник Главного штаба генерал Афзалов
Временно исполняющим обязанности (врио) главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По его данным, экс-главком ВКС России в настоящее время освобожден от должности. «Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сообщил он о возможных перестановках в командовании.
При этом Афзалов до этого уже был врио главкома ВКС.
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