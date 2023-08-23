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06:39, 23 августа 2023Россия

Стало известно о возможном назначении врио главкома ВКС России

РИА Новости: врио главкома ВКС назначен начальник Главного штаба генерал Афзалов

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Временно исполняющим обязанности (врио) главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его данным, экс-главком ВКС России в настоящее время освобожден от должности. «Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сообщил он о возможных перестановках в командовании.

При этом Афзалов до этого уже был врио главкома ВКС.

Ранее стало известно о конечной цели спецоперации (СВО). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что СВО должна в корне исключить вероятность угрозы со стороны Киева.

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    Марина Совина
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