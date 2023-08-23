Российский город лишился единственной трамвайной линии из-за дождей

Во Владивостоке приостановили единственную трамвайную линию из-за дождей

Из-за мощных дождей власти Владивостока приостановили единственную трамвайную линию. О том, что российский город частично лишился общественного транспорта, сообщает ТАСС.

За первую половину 23 августа количество выпавших во Владивостоке осадков составило 72 миллиметра в городе и 80 миллиметров в пригороде. При этом нормой целого августа считается 176 миллиметров.

На время непогоды подразделения Владивостокского предприятия электрических сетей переведены в режим повышенной готовности. Решение приостановить трамвайную линию было принято ради безопасности пассажиров. При усилении дождя вода скапливается в пониженных участках, несмотря на поднятые решетки ливневой канализации.

В начале августа сообщалось, что в некоторых районах Приморского края выпало более 20 миллиметров осадков. Дожди обрушились на Хорольский, Уссурийский, Пограничный, Октябрьский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский и Кавалеровский муниципальные округа. Больше всего осадков выпало в Полтавке Октябрьского района.