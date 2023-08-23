Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:45, 23 августа 2023Россия

Глава Химок рассказал о повреждениях из-за падения обломков украинского дрона

Глава Химок Волошин сообщил, что из-за падения обломков дрона повреждены дома

Фото: Telegram-канал Mash

В результате падения обломков украинского дрона, уничтоженного средствами противовоздушной обороны, в Химках повреждены несколько домов. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин в своем Telegram.

По словам Волошина, сейчас он находится на месте происшествия и держит ситуацию на контроле. «В результате атаки поврежден угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами», — рассказал глава Химок.

Он добавил, что сейчас сотрудники администрации обходят частные дома, которые оказались в зоне падения обломков дрона. Волошин заверил, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева администрация Химок поможет восстановить все поврежденные здания.

Ранее в сети появились кадры с последствиями падения обломков дрона в Химках. На кадрах видно дымящийся фрагмент беспилотника возле здания склада, в стене которого пробита дыра. На видео также можно различить как минимум десять обломков летательного аппарата.

До этого в Минобороны сообщили, что в ночь на 23 августа в районе подмосковных Можайска и Химок были уничтожены два беспилотника самолетного типа, попытавшихся атаковать столицу. Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и столкнулся со строящейся башней на территории комплекса «Москва-Сити».

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Турция и ООН подготовят предложения России по зерновой сделке

    Экс-полицейского из Сибири осудят за взятки в виде iPhone и карабина Browning

    Экс-охранник главы Крыма забыл борсетку на лавочке и лишился полумиллиона рублей

    В США призвали отменить многомиллиардную помощь Украине

    В ЛНР заявили о большом количестве тел бойцов ВСУ под Купянском

    Мошенники выманили у российского психолога более четырех миллионов рублей

    Глава Химок рассказал о повреждениях из-за падения обломков украинского дрона

    Россиянкам назвали способ визуально удлинить ноги с помощью одежды

    Ломбарды попросили не ограничивать для них максимальный размер кредита

    Двоих фигурантов дела о диггерской экскурсии в Москве попросили арестовать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости