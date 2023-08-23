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09:13, 23 августа 2023Россия

Дымящийся обломок дрона возле пробитой стены склада в Подмосковье сняли на видео

Mash опубликовал видео с обломками дрона возле склада в подмосковных Химках

Последствия падения обломков беспилотника, уничтоженного средствами противовоздушной обороны (ПВО) в подмосковном городском округе Химки, сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно дымящийся фрагмент дрона возле здания склада, в стене которого пробита дыра. На видео также можно различить как минимум 10 обломков летательного аппарата.

Как ранее сообщили в Минобороны, в ночь на 23 августа в районе подмосковных Можайска и Химок средствами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотника самолетного типа, попытавшихся атаковать столицу. Пострадавших нет.

Еще один дрон был подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и столкнулся с со строящейся башней в «Москва-Сити». Момент взрыва беспилотника сняли на видео. Также появились кадры с последствиями удара, на которых видно место столкновения летательного аппарата с небоскребом.

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    Константин Лысяков
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