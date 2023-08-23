Врач раскрыла россиянам способы сохранить качество волос на море

Трихолог Курская посоветовала россиянам обновить цвет волос перед отпуском

Врач-косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская раскрыла способы сохранить качество волос на море. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.

Специалистка предложила россиянам, которые на постоянной основе прибегают к процедуре окрашивания, обновить цвет прядей перед отпуском. «Пустой волос без пигмента намного сильнее подвержен сухости и ломкости от воздействия прямых солнечных лучей. Краска наполняет стержень волоса, создавая защитный слой», — объяснила она.

Кроме того, медик призвала читателей не забывать про головные уборы. При этом Курская посоветовала предварительно сделать пучок или заплести косу. По ее словам, ультрафиолет негативно воздействует на кожу головы и корни волос, вызывая облысение и раннюю седину.

Вдобавок собеседница издания предупредила о важности использования косметических средств для защиты от морской соли. Также перед походом на пляж необходимо обрабатывать пряди ухаживающими кремами, которые облегчат процесс расчесывания. «Использовать масла не рекомендуется. Оно быстро нагревается на солнце и обжигает волос, приводя к его истончению», — заключила Курская.

Ранее стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянам простые способы улучшить состояние волос. В первую очередь специалист посоветовал мыть голову не чаще двух-трех раз в неделю. Помимо этого, он посоветовал использовать маски с протеинами шелка или пшеницы с восстанавливающим эффектом.

