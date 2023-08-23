Первый зампред ВТБ ушел из банка

Проработавший в ВТБ 20 лет первый зампред банка Пучков ушел на новую работу

Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков ушел из банка. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.

«Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента - председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет», — отметили представители банка.

Ранее правительство РФ выдвинуло Пучкова в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), доверительное управление которой получил ВТБ. Ценные бумаги компании, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу), поступили банку сроком на пять лет. В Минпромторге объяснили передачу акций тем, что это позволит стабилизировать финансовое состояние корпорации.