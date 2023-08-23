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19:18, 23 августа 2023Ценности

50-летняя Юлия Высоцкая снялась в откровенном образе

Кадр: @juliavysotskayaofficial

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

50-летняя знаменитость поделилась черно-белым видео, на котором она запечатлена в бюстгальтере от бикини, мини-шортах и шлепанцах. Ее внешний вид дополняют оверсайз-рубашка, кепка и солнцезащитные очки.

Поклонники оценили фигуру артистки, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Какие у вас красивые ноги», «Великолепная женщина с шикарной фигурой», «Идеальное тело», «Какая вы стройная и красивая», «Прекрасные ноги! Завидую», — высказывались они.

В марте Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа и назвала нелюбимый вид спорта. Знаменитость выложила снимок, на котором она позирует перед зеркалом в спортивных шортах, куртке и кроссовках. Супруга режиссера Андрея Кончаловского рассказала, что она занимается спортом давно. Однако телезвезда отметила, что ей не понравилась работа с «железом».

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    Карина Черных
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