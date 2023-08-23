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05:00, 23 августа 2023Из жизни

Официант тайком снимал на видео людей в туалете и попался

В Индии официант установил скрытую камеру в туалете, чтобы снимать постояльцев

Фото: Christian Spicker / Imago / Globallookpress.com

Официант отеля, расположенного в индийском городе Пимпри-Чинчвад, штат Махараштра, тайком снимал на видео людей, посещающих общественный туалет, и попался полиции. Об этом сообщает The Indian Express.

О том, что 22-летний Иранна Пандхаре установил скрытую камеру в туалете, стало известно в воскресенье, 20 августа. Один из постояльцев отеля заметил мобильный телефон в туалете ресторана. После этого он и его друзья сразу обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приехали в ресторан и изъяли смартфон. В ходе расследования выяснилось, что гаджет принадлежит Пандхаре. В телефоне полиция нашла видеозаписи непристойного содержания.

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Официант был арестован по статье закона об информационных технологиях.

Ранее сообщалось, что в Индии руководитель одного из отделений банка Punjab National Bank попался на съемке коллег в женском туалете.

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    Алиса Удовик
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