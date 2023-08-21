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02:08, 21 августа 2023Из жизни

Руководитель банка установил скрытую камеру в женском туалете

В Индии руководитель банка попался полиции за тайную съемку женщин в туалете

Фото: Unsplash

В Индии руководитель одного из отделений банка Punjab National Bank попался на съемке коллег в женском туалете. Об этом сообщает DeshGujarat.

Ахилеш Сайни работал в отделении банка в штате Гуджарат и временно исполнял обязанности руководителя, который находился в отпуске. 10 августа одна из сотрудниц обнаружила скрытую камеру над дверью в женском туалете. Она рассказала о произошедшем Сайни и предложила обсудить ситуацию с отделом кадров. Однако мужчина остановил коллегу и признался, что сам установил камеру три дня назад. Он извинился перед сотрудницей и попросил ее не жаловаться на него в полицию.

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Первоначально женщина не решалась обратиться в правоохранительные органы, однако ее муж настоял, чтобы она это сделала. В конце концов она подала на руководителя жалобу, обвинив его в установке скрытой камеры с целью тайной видео- и фотосъемки сотрудниц банка.

После этого сотрудники правоохранительных органов прибыли в отделение банка и изъяли скрытую камеру. В настоящее время решается вопрос о ее передаче в лабораторию криминалистики. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Индии 21-летний Сумант Пуджари попал за решетку после того, как тайком снял на видео соседа в туалете. В ходе допроса юноша признался в содеянном.

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