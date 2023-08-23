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17:42, 23 августа 2023Путешествия

В Канаде турист выпил воду из-под крана, закашлял кровью и угодил в больницу

Итальянский турист отравился водой с отбеливателем в заповеднике Квебека

Фото: Kevin Light / Reuters

Итальянский турист отравился водопроводной водой с содержанием отбеливателя в заповеднике Квебека и угодил в больницу. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

Эмилиано Пиччинин рассказал, что путешествовал вместе с женой и восьмимесячной дочерью в заповеднике Матан (Matane Wildlife Reserve). Туристы почувствовали недомогание 14 августа, но не придали значения симптомам. На следующий день состояние Пиччинина резко ухудшилось после того, как он выпил воду из-под крана. «Я чувствовал, что горю внутри, меня тошнило, я начал кашлять кровью», — рассказал итальянец.

Турист проверил сайт заповедника, где было указано, что водопроводная вода безопасна для питья. Тогда мужчина обратился в администрацию парка. Там ему сообщили, что в воде обнаружили содержание опасных бактерий и провели дезинфекцию колодца отбеливателем.

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По словам Пиччинина, персонал не извинился перед пострадавшими гостями и не предложил помощь. Ему пришлось самому ехать в больницу, чтобы сдать анализы крови и сделать рентген. Врачи заподозрили у мужчины перфорацию желудка. В итоге диагноз не подтвердился, но симптомы отравления у Пиччинина остались. «Каждый раз, когда я ем или пью, меня тошнит», — сказал он.

Итальянца возмутило, что администрация заповедника не предупредила посетителей о непригодной для питья воде. Он решил подать в суд на правительственное ведомство Квебека, которое заведует парками и заповедниками.

Ранее 35 туристов отравились в люксовом отеле Греции. Отдыхающие пожаловались на антисанитарию и рассказали, что видели крысиный помет на шезлонгах и рвоту в бассейне.

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    Мария Борисова
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