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12:41, 23 августа 2023Россия

Стало известно об отставке заместителя главкома ВКС России

РЕН ТВ: заместитель главкома ВКС России Андрей Юдин уходит в отставку

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России, генерал-полковник Андрей Юдин уходит в отставку. Об этом стало известно РЕН ТВ от источников, знакомых с ситуацией.

Кроме того, собеседники телеканала рассказали об отставке командующего 4-й армией ВВС Николая Гостева.

Ранее сообщалось о назначении Виктора Афзалова временно исполняющим обязанности главкома ВКС. По информации осведомленного источника РИА Новости, предыдущий командующий был освобожден от должности.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин присвоил Юдину звание генерал-полковника, писал ТАСС. Кроме того, он имеет звание «Заслуженный военный летчик Российской Федерации».

В июле 2023 года сообщалось, что командующий 4-й армией ВВС и ПВО Николай Гостев брал отпуск.

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    Анна Щербакова
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