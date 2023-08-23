Стало известно об отставке заместителя главкома ВКС России

РЕН ТВ: заместитель главкома ВКС России Андрей Юдин уходит в отставку

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России, генерал-полковник Андрей Юдин уходит в отставку. Об этом стало известно РЕН ТВ от источников, знакомых с ситуацией.

Кроме того, собеседники телеканала рассказали об отставке командующего 4-й армией ВВС Николая Гостева.

Ранее сообщалось о назначении Виктора Афзалова временно исполняющим обязанности главкома ВКС. По информации осведомленного источника РИА Новости, предыдущий командующий был освобожден от должности.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин присвоил Юдину звание генерал-полковника, писал ТАСС. Кроме того, он имеет звание «Заслуженный военный летчик Российской Федерации».

В июле 2023 года сообщалось, что командующий 4-й армией ВВС и ПВО Николай Гостев брал отпуск.