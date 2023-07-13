Командующий 4-й армией ВВС и ПВО ушел в отпуск

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Николай Гостев ушел в отпуск

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Николай Гостев ушел в отпуск. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на сослуживцев и генерал-лейтенанта Андрея Юдина.

Отмечается, что армия под командованием генерал-майора занимается защитой Черноморского побережья, Крыма и Запорожья от прилетов ракет и атак с воздуха.

Ранее командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов обратился к подчиненным и сообщил, что его отстранили от службы. На его место назначили генерал-лейтенанта Дениса Лямина. В Госдуме заявили, что обращение Попова было услышано, Минобороны решит озвученные им проблемы.

В конце июня в западных СМИ появились сведения о том, что генерала армии Сергея Суровикина отправили в отставку и арестовали. Дочь Суровикина опровергла эти данные. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников также доложил, что Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе».