Зеленский допустил негативные последствия итогов выборов в США для Украины

Президент Украины Зеленский: итоги выборов США могут быть негативными для Киева

Итоги предстоящих президентских выборов в США могут оказать негативное влияние на поддержку Украины Вашингтоном, заявил президент республики Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

«У вас (в США — прим. «Ленты.ру») будет очень сложный год, год выборов. Это безусловно будет иметь влияние на поддержку Украины, это может повлиять как позитивно, так и негативно», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции, заверив, что Киев сделает все, чтобы поддержка не ослабевала.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал завершить конфликт до сокращения помощи от США. Он выразил уверенность, что Конгресс не предоставит американскому лидеру Джо Байдену дополнительные 24 миллиарда долларов для Киева.