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20:02, 24 августа 2023Мир

США решили начать обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре

NYT: США планируют начать обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

США планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в сентябре. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

По словам представителя властей США, пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную подготовку в Аризоне.

Ранее в Минобороны Дании заявили, что восемь пилотов и 65 человек техперсонала ВСУ начали обучение для эксплуатации американских истребителей F-16. Отмечается, что обучение будет проходить на базе ВВС Дании в Скридструпе.

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    Семен Александров
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