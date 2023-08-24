Лавров сравнил БРИКС с футбольной командой

Лавров о вступлении новых стран: БРИКС теперь как дружная футбольная команда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после сообщений о вступлении новых стран в БРИКС сравнил объединение с футбольной командой. Трансляция с подведением итогов саммита доступна на сайте RT.

«Нас теперь 11 стран в организации — мы теперь как дружная футбольная команда», — заявил дипломат.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что страны БРИКС договорились принять в организацию шесть новых членов — Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите.