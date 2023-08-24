Самолет «Уральских авиалиний» из Сочи подал сигнал тревоги из-за задымления

Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Известно, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Сочи в Екатеринбург. Над Каспийским морем он подал сигнал тревоги, поскольку в багажном отсеке обнаружили задымление.

Также уточняется, что лайнер приготовился совершить экстренную посадку в Минеральных Водах.

UPD: воздушное судно приземлилось.

Ранее самолет, направлявшийся из Москвы в Сочи, резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за поломки системы кондиционирования. Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.