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13:09, 24 августа 2023Путешествия

Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем

Самолет «Уральских авиалиний» из Сочи подал сигнал тревоги из-за задымления
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Известно, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Сочи в Екатеринбург. Над Каспийским морем он подал сигнал тревоги, поскольку в багажном отсеке обнаружили задымление.

Также уточняется, что лайнер приготовился совершить экстренную посадку в Минеральных Водах.

UPD: воздушное судно приземлилось.

Ранее самолет, направлявшийся из Москвы в Сочи, резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за поломки системы кондиционирования. Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

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    Мария Борисова
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