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09:14, 24 августа 2023Мир

Телефон Пригожина обнаружен на месте крушения самолета

Al Jazeera: телефон Пригожина обнаружен на месте крушения его самолета

Фото: СК РФ / РИА Новости

Телефон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружен на месте крушения его самолета, сообщает Al Jazeera.

«Источник в компании "Вагнера" сообщил, что телефон Пригожина был найден возле одного из тел. При этом пока не подтверждено, что тело Пригожина находится среди обломков», — сказано в материале.

Отмечается, что издание пишет со ссылкой на источник в частной компании, при этом официального подтверждения этой информации нет.

Вечером 23 августа стало известно о крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Бизнесджет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По информации МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров, среди них значится Евгений Пригожин. Предварительно, выживших нет.

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    Виктория Кондратьева
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