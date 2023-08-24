Названо основное отличие БРИКС от ООН и ЕС

Аналитик Асафов назвал нацеленность БРИКС на равноправие его отличием от ООН

Параллели между БРИКС и Евросоюзом, ООН, другими международными организациями некорректны, ввиду того, что организация представляет новый, равноправный формат международного сотрудничества. Именно по этой причине необходимо дальнейшее расширение БРИКС — это пространство для справедливого диалога. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«БРИКС имеет все перспективы стать новой объединяющей силой, в которой будут представлены все акторы, участвующие в международной экономике, политике. Причем, представлены на равноправной основе. БРИКС может стать платформой, где все могут достигать соглашения со всеми. Старые площадки дискредитированы и не выполняют своих функций», — считает Асафов.

По его словам, организация должна стать новой платформой международного сотрудничества, заметно отличающейся от существующих аналогов. Именно поэтому многие государства, в том числе Китай, настаивают на ее расширении.

«Много параллелей есть с ООН, с ЕС. Но мы живем уже в других обстоятельствах, где лекала из прошлого не работают. У БРИКС есть возможность стать новой площадкой сотрудничества, а не конкуренции. Где стороны договариваются, а не утверждают свою правоту. Мир переходит из однополярной логики в новое многополярное пространство», — заключил аналитик.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны ускорить процесс принятия новых членов в объединение. Он объяснил, что это необходимо «в целях продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении».

