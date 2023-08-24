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14:19, 24 августа 2023Силовые структуры

Россиянин возил мужчину в багажнике и требовал признаться в торговле наркотиками

В Екатеринбурге суд приговорил Игоря Новоселова, возившего знакомого в багажнике

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил Игоря Новоселова, ставшего медийным после дорожной разборки, к полутора годам колонии общего режима за похищение человека. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по региону Александр Шульга.

По данным следствия, 26 июля 2021 года осужденный дважды заставил своего знакомого залезть в багажник автомобиля и возил его по городу. Все для того, чтобы пострадавший признался в торговле наркотиками.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подсудимый скрылся после завершения предварительного следствия, поэтому был объявлен в розыск. В 2023 году фигурант был задержан. Свою вину он в итоге признал.

Ранее в Свердловской области следователи завершили расследование дела о похищении жительницы Сысерти, которая возглавляет компанию по производству и продаже воды.

Новоселов стал известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в 2013 году. Затем автохама отправили за решетку за избиение таксиста.

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    Варвара Митина
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