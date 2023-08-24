Бывший продюсер популярного реалити-шоу раскрыл изнанку проекта

Экс-продюсер «Холостяка» заявил, что участницами манипулировали ради рейтингов

Создатели американского реалити-шоу «Холостяк» манипулировали участницами ради высоких рейтингов. Об этом заявил бывший продюсер проекта Майкл Кэрролл в документальном сериале Dark Side of the 2000 телеканала Vice TV, передает Daily Mail.

По словам Кэрролла, он и его коллеги специально узнавали подробную биографию у каждой из участниц и использовали полученную информацию против них. Например, они доводили до слез девушек, напоминая им о неприятной истории из прошлого. «Мы поднимали темы, которые не надо было, и мы просто ломали их психологически», — раскрыл изнанку популярного шоу экс-продюсер.

Он также рассказал, что для съемок «Холостяка» специально выбирали девушек, которые соответствовали тому или иному типу: злодейки, глупой красотки, легкомысленной девушки и так далее. Кэрролл добавил, что на площадке героиням часто давали алкоголь, чтобы они раскрепощались перед камерой и вели себя откровенно.

Ранее бывшая участница «Холостяка» Кимберли Вик заявила, что создатели передачи регулярно старались настроить участниц друг против друга. Также она сообщила, что героиням проекта давали бесплатно наряды, обувь и предметы ухода за собой, но за съемки в шоу не платили.