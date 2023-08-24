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03:27, 24 августа 2023Мир

Байден решил посмотреть дебаты республиканцев

Байден намерен смотреть трансляцию дебатов республиканцев «сколько сможет»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Джо Байден планирует смотреть трансляцию дебатов республиканских кандидатов на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил, что собирается посмотреть «столько, сколько сможет». При этом он подчеркнул, что ничего не ожидает от мероприятия.

По данным CNN, аналогичное решение принял и бывший президент страны Дональд Трамп, который также участвует в выборах. Телеканал, ссылаясь на источники в окружении политика, сообщил, что он вместе с советниками намерен «хотя бы частично» посмотреть мероприятие.

Ранее Трамп отказался участвовать в дебатах с другими республиканцами в связи с тем, что он опережает своих конкурентов-сопартийцев. По его словам, американский народ знает, каким успешным было его президентство.

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    Марина Совина
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