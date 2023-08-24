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07:20, 24 августа 2023Мир

В Британии начали собирать деньги для осужденной за убийство детей медсестры

Telegraph: в Британии начали собирать деньги для убившей семь детей медсестры

Фото: Cheshire Constabulary / Reuters

В Великобритании начали собирать средства для апелляции по делу медсестры Люси Летби, осужденной за убийство семерых детей и покушение на убийство еще шестерых. Об этом пишет The Telegraph.

По мнению активистов, приговор медсестре представляет собой самую большую судебную ошибку Великобритании. Отмечается, что цель кампании — обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство, в ходе которого будут получены достоверные доказательства. В настоящее время ведется работа над созданием группы, в которую будут входить активисты, юристы и ученые, способные помочь в предстоящей апелляции.

В понедельник, 21 августа, Люси Летби была осуждена на 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения.

Ранее сообщалось, что суду были представлены записки, обнаруженные в доме женщины при обыске в 2018 году. Одна из них гласит: «Я — зло. Я сделала это». В другой Летби написала: «Я не заслуживаю жизни». Она объяснила свой поступок тем, что «недостаточно хороша».

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    Марина Совина
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