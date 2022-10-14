Убившая семерых младенцев медсестра назвала себя недостойной жизни

Убившая семерых новорожденных медсестра Люси Летби написала, что не заслуживает жизни

Люси Летби, 32-летняя медсестра из Великобритании, убившая семерых младенцев, считала себя недостойной жизни. Об этом сообщает The Sun.

Во время заседания по делу Люси Летби в четверг, 13 октября, суду были представлены записки, обнаруженные в доме женщины при обыске в 2018 году. Одна из них гласит: «Я — зло. Я сделала это». В другой Летби написала: «Я не заслуживаю жизни. Я убила их специально, потому что недостаточно хороша».

В остальных записках, продемонстрированных во время судебного заседания, женщина назвала себя ужасным человеком, высказывала суицидальные мысли и размышляла, есть ли у следствия доказательства ее вины в смерти новорожденных.

Люси Летби обвиняют в убийстве семерых новорожденных пациентов больницы города Честер, графство Чешир, и в попытке убийства еще десятерых с июня 2015-го по июнь 2016 года. Бывшая медсестра вводила детям воздух, молоко и инсулин в вены и брюшную полость при помощи шприца. Расследование началось после того, как в клинике был зафиксирован рост смертей новорожденных от легочной и сердечной недостаточности.

После этого медсестру перевели на канцелярскую работу и лишили возможности контактировать с детьми, затем администрация больницы обратилась в полицию. В итоге Летби была арестована 3 июля 2018 года. С тех пор женщина находится в тюрьме. Она отрицает свою причастность к смертям новорожденных.

В октябре 2021 года сообщалось, что в Японии начался суд над бывшей медсестрой, которая обвиняется в убийстве трех пожилых пациенток.