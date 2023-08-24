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07:40, 24 августа 2023Россия

Поселок в приграничном российском регионе попал под обстрел со стороны Украины

Губернатор Богомаз заявил об обстреле поселка Белая Березка в Брянской области
СюжетРакетные удары по Украине:
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В Брянской области под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал поселок Белая Березка. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение», — уточнил Богомаз, добавив, что на месте обстрела работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Утром в четверг, 24 августа, Украина пыталась атаковать и другой регион России. Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник под Калугой — это произошло в Козельском районе. Как уточнял глава региона Владислав Шапша, никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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