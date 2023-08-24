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09:43, 24 августа 2023Ценности

54-летняя Светлана Бондарчук поделилась новым фото в купальнике

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру на новом снимке с отдыха. Звезда разместила кадр в сторис, на котором она запечатлена позирующей на палубе яхты. На ней надет слитный купальник желтого цвета.

Ее образ дополняют длинные серьги в виде звезд и черные солнцезащитные очки. Кроме того, на размещенном фото видно, что на лице журналистки отсутствует макияж.

В апреле Светлана Бондарчук рассказала о комплексе, который имела в юности из-за нестандартного внешнего вида. Знаменитость призналась, что долгое время не принимала свою фигуру, поскольку была высокой и при этом очень худой.

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    Карина Черных
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