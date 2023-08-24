Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:22, 24 августа 2023Бывший СССР

В Киеве прозвучал мощный взрыв

«Страна.ua»: на западной окраине Киева прогремел взрыв

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На западной окраине Киева прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что звук исходил из района Борщаговка. В тот момент воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на складе экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области произошел пожар. Глава МВД Украины Игорь Клименко пояснил, что при взрыве пострадали несколько работников НИЭКЦ. Клименко также рассказал, что пожар на месте инцидента локализован.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников в двух регионах

    На Алтае поджигатели уничтожили тракторы и комбайны фермера

    В России рассказали о страхе США перед БРИКС

    Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего под Тверью самолета Embraer

    Танцы робота в центре Москвы попали на видео

    Тела погибших при крушении бизнес-джета начали вывозить на судмедэкспертизу

    Сидячий образ в жизни в детстве увеличил риск инфаркта в будущем

    В ходе дебатов республиканцев лишь один кандидат выступил против помощи Украине

    В Киеве прозвучал мощный взрыв

    Высказывание Шольца об Украине вызвало негодование в Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости