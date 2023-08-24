В Киеве прозвучал мощный взрыв
«Страна.ua»: на западной окраине Киева прогремел взрыв
На западной окраине Киева прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Уточняется, что звук исходил из района Борщаговка. В тот момент воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.
Ранее сообщалось, что на складе экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД в Киевской области произошел пожар. Глава МВД Украины Игорь Клименко пояснил, что при взрыве пострадали несколько работников НИЭКЦ. Клименко также рассказал, что пожар на месте инцидента локализован.