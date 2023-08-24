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05:51, 24 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников в двух регионах

Минобороны РФ: ПВО уничтожило беспилотники ВСУ в Брянской и Калужской областях
СюжетМинобороны:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России заявило об атаке украинских беспилотников в двух российских регионах. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По информации министерства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области. Еще один дрон был уничтожен в небе над Калужской областью.

Утром 23 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над Москвой и Подмосковьем системы ПВО сбили беспилотники. Затем эту информацию подтвердили в Минобороны России. Один из дронов был сбит в Можайском районе Московской области. Второй беспилотник попал в строящееся здание в «Москве-Сити». Третий беспилотник рухнул в одном из районов в подмосковных Химках. В результате случившегося никто не пострадал.

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    Марина Совина
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