Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников в двух регионах

Минобороны РФ: ПВО уничтожило беспилотники ВСУ в Брянской и Калужской областях

Минобороны России заявило об атаке украинских беспилотников в двух российских регионах. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По информации министерства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области. Еще один дрон был уничтожен в небе над Калужской областью.

Утром 23 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над Москвой и Подмосковьем системы ПВО сбили беспилотники. Затем эту информацию подтвердили в Минобороны России. Один из дронов был сбит в Можайском районе Московской области. Второй беспилотник попал в строящееся здание в «Москве-Сити». Третий беспилотник рухнул в одном из районов в подмосковных Химках. В результате случившегося никто не пострадал.