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19:30, 24 августа 2023Наука и техника

В России пообещали поднять в воздух двухтонный аэромобиль-циклолет

ФПИ: двухтонный аэромобиль-циклолет поднимется в воздух в 2025 году

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Опытный образец двухтонного аэромобиля-циклолета поднимется в воздух в России в конце 2025 года. С таким обещанием на проходящем в Новосибирске форуме «Технопром-2023» выступил руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований (ФПИ) Ян Чибисов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, грузоподъемность изделия составит 500 килограммов, крейсерская скорость — от 150 до 170 километров в час. «Топовая цель — это создание аэромобиля. Он важен и для гражданских, и для военных, безусловно», — сказал специалист.

Согласно Чибисову, по своим характеристикам циклолет плюс-минус напоминает вертолет Robinson R44.

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Также специалист пообещал, что в рамках проекта «Циклон-2» до конца 2023 года ожидается выпустить «уверенно летающие циклодроны» массой 2 и 30 килограммов.

В ноябре 2022-го Чибисов сообщил, что ФПИ испытает малоразмерный демонстратор разведывательного комплекса с беспилотником и посадочной платформой на базе циклолета, который разрабатывают в интересах Военно-морского флота, в 2025 году.

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    Иван Потапов
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