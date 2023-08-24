В регионах России подешевели дачи

«Мир квартир»: больше всего дачи и коттеджи подешевели в Магаданской области

За весну и лето 2023 года в некоторых регионах России подешевели дачи и коттеджи. Больше всего подобные объекты потеряли в цене в Магаданской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков портала «Мир квартир».

С апреля к августу дачи в Магаданской области подешевели на 12,1 процента, теперь в среднем они стоят 7,32 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занял Красноярский край с отрицательной динамикой в 11,2 процента — коттеджи подешевели до 4,64 миллиона рублей. Топ-3 списка замкнула Томская область, где стоимость подобного жилья снизилась на 8,6 процента 5,26 миллиона рублей.

Ниже в списке расположились Кировская (снижение на 7,9 процента) и Вологодская области (на 6,7 процента). Что касается Москвы, то в столице средняя стоимость коттеджей упала на 3,7 процента, подобную динамику зафиксировали и в Подмосковье.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что самые дорогие загородные дома в России продаются в Московской области. По итогам второго квартала 2023 года средняя стоимость загородной недвижимости там составила 7,5 миллиона рублей.