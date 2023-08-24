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11:50, 24 августа 2023Наука и техника

Образование в зрелом возрасте защитило от деменции

Frontiers in Aging Neuroscience: образование уменьшает риск деменции у пожилых

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Ученые Университета Тохоку в Японии показали, что получение образования в зрелом и пожилом возрасте связано с уменьшением риска снижения когнитивных функций и деменции, включая болезнь Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Исследователи проанализировали данные Британского биобанка, в котором хранится генетическая и медицинская информация примерно полумиллиона британцев. Всего был рассмотрен 282 421 человек в возрасте от 40 до 69 лет.

На основании генотипа по 133 соответствующим однонуклеотидным заменам (SNP) в ДНК участникам была присвоена индивидуальная прогностическая «оценка полигенного риска» деменции. Добровольцы также самостоятельно сообщали, посещали ли они какие-либо образовательные курсы для взрослых, не указывая их частоту, предмет или академический уровень.

Во время визитов с 2014 по 2018 год участникам предлагалось пройти ряд психологических и когнитивных тестов, например, на подвижный интеллект, зрительно-пространственную память и время реакции. За весь период исследования у 1,1 процента людей в выборке развилась деменция. При этом у тех, кто посещал курсы, риск развития деменции снижался на 19 процентов.

Образование во взрослом возрасте также способствовало сохранению подвижного интеллекта и невербального мышления, но не повлияло на зрительно-пространственную память или время реакции.

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    Александр Еникеев
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