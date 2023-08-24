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19:07, 24 августа 2023Мир

Трампа задел внешний вид Байдена на пляже

Экс-президент США Трамп высмеял физическую форму Байдена

Фото: Leigh Green / Daily Mail

Президент США Джо Байден ужасно выглядит на фотографиях с пляжа. Такую оценку его внешнего вида выразил бывший американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистом Такером Карлсоном, интервью опубликовано в соцсети X (бывший Twitter).

«Кто-то думает, что Байден выглядит отлично на пляже. Я думаю, что он выглядит ужасно там. Кроме того, пляж не показывает, чем президент должен заниматься», — сказал Трамп, добавив, что, тем не менее, ментальное состояние Байдена хуже, чем его физическая форма.

Ранее Трамп допустил, что Байден сошел с ума. Он назвал президента порочным, глупым и некомпетентным, на что указывают «отвратительные и угрожающие стране» действия, которые совершает американская администрация. «Байден является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!» — заключил Трамп.

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    Глеб Бажуткин
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