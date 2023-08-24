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10:40, 24 августа 2023Россия

Дрон ВСУ атаковал вышку сотовой связи в приграничном регионе России

Mash: украинский дрон атаковал вышку сотовой связи в Белгородской области
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский беспилотник атаковал вышку сотовой связи в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, жители села Пороз в полутора километрах от российско-украинской границы вечером 23 августа увидели сильный взрыв. После атаки в окрестностях пропала связь.

Пострадавших нет. На месте ЧП обнаружили фрагменты дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинские войска впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами, выпустив по региону 20 снарядов этого типа. Под обстрел попали Погарский и Климовский районы.

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    Алан Босиков
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