Дрон ВСУ атаковал вышку сотовой связи в приграничном регионе России

Mash: украинский дрон атаковал вышку сотовой связи в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал вышку сотовой связи в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, жители села Пороз в полутора километрах от российско-украинской границы вечером 23 августа увидели сильный взрыв. После атаки в окрестностях пропала связь.

Пострадавших нет. На месте ЧП обнаружили фрагменты дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинские войска впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами, выпустив по региону 20 снарядов этого типа. Под обстрел попали Погарский и Климовский районы.