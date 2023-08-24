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04:39, 24 августа 2023Мир

Европейский генерал усомнился в способности Украины прорвать оборону России

Генерал Бригер усомнился в способности Украины прорвать оборону российских сил
СюжетРоссия и НАТО:
Роберт Бригер

Роберт Бригер. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер усомнился в способности Украины прорвать оборону российских сил. Его слова в интервью газете Welt, которое будет опубликовано 24 августа, передает издание Hasepost.

Отмечается, что, по мнению Бригера, «неясно, сможет ли Украина восстановить полный суверенитет имеющимися средствами». Европейский генерал подчеркнул, что контрнаступление на данный момент еще не принесло результатов, а Россия контролирует около 17 процентов территории Украины и прочно держит оборону. Он также напомнил, что у ВСУ ограниченное количество бригад, и призвал не надеяться на прорыв российской обороны. «Это война на истощение, в которой на данный момент нет победителя», — заявил Бригер.

В то же время генерал назвал желательным успех украинских сил, однако счел его недостижимым в обозримом будущем. При этом Россия сохраняет военный потенциал, который существенно не пострадал, даже несмотря на санкции. Также Москва обладает большим количеством вооружений и огромным запасом резервов, обратил внимание он. «По этим пунктам Россия явно превосходит Украину», — констатировал военный.

Ранее генерал НАТО в отставке Марко Бертолини назвал немыслимой победу Украины. По его словам, огневая мощь российских сил превосходит потенциал ВСУ вместе со всей военной помощью.

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    Марина Совина
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