В России назвали последствие расширения БРИКС

Депутат Госдумы Новиков: расширение БРИКС создаст новый центр силы в мире

Принятие в состав БРИКС новых государств-членов поможет сформировать новый центр силы в мире и укрепить позиции стран на международной арене. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«В ЮАР сделан очень важный шаг вперед в формировании многополярного мира. (...) Вполне логично, что сегодняшние члены этой организации откликаются на желание других стран, разделяющих ценности стран БРИКС, пополнить состав этой организации. Конкретный перечень этих участников тоже понятен: Аргентина, например, была одной из первых, кто заявил о своем желании войти в состав БРИКС», — отметил депутат.

Очень показательно, что такие заявки поступают. Нужно ожидать, что это не последние страны, которые проявят интерес к деятельности данной организации Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий подчеркнул, что последствием расширения БРИКС станет укрепление многополярного мира и смещение центра силы на международной арене.

«В мире на совершенно иных принципах, чем блоковый формат во главе с США, формируется другой центр силы, который несогласен с намерением создавать однополярный мир и попытками диктовать волю всему человечеству. Многие страны на разных континентах видят в деятельности БРИКС возможность противостоять гегемонистским устремлениям», — подчеркнул Новиков.

Страны, входящие в эту организацию, не рассматривают себя как альтернативу ООН и не пытается торпедировать ее деятельность. Наоборот, БРИКС себя позиционирует как организацию, направленную на укрепление международной роли ООН Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее глава Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса сообщил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

«Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопия, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС. Членство вступает в силу с 1 января 2024 года», — сказал лидер ЮАР.

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС — организации, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Тема нынешней встречи — «БРИКС и Африка: партнерство во имя взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».