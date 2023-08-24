Российский полковник назвал срок окончания контрнаступления ВСУ

Полковник Кнутов: контрнаступление ВСУ закончится с приходом осени

Кампания Вооруженных сил Украины (ВСУ) по проведению контрнаступательной операции подойдет к концу осенью из-за ухудшения погодных условий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Контрнаступление Украины в любом случае закончится осенью. Погода вынудит прекратить контрнаступление, и Киев будет вынужден остановиться», — отметил специалист.

Осенью начнется сезон дождей, дороги "раскиснут", использование техники, подвоз боеприпасов и просто продвижение — все это будет затруднено Юрий Кнутов военный эксперт, полковник в отставке

Он объяснил, что в дальнейшем противостояние украинской и российской армий перейдет в режим конфликта «на истощение». В таком режиме, по мнению собеседника «Ленты.ру», конфликт продлится до зимы.

«Когда подмерзнет грунт и начнутся морозы, снова начнутся боевые действия. Тут многое будет зависеть от того, кто лучше подготовится и кто сможет реализовать зимнюю военную кампанию», — рассказал Кнутов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении ВСУ развить контрнаступление. Касаемо контрнаступления. Посмотрим на результат, верю в наши силы», — сказал украинский лидер, добавив, что «всем хочется в мире быстрее», поэтому украинские силы «работают как могут».