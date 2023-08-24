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17:13, 24 августа 2023Мир

Глава МИД Германии выразила желание сотрудничать с новыми членами БРИКС

Глава МИД ФРГ Бербок: мы готовы сотрудничать со всеми новыми членами БРИКС

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила желание сотрудничать со всеми новыми участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы МИД ФРГ, проведение саммитов БРИКС и расширение объединения не является проблемой для стран Запада. «Мы хотим сотрудничать со странами всего мира, конечно, также и с теми, у кого другие взгляды, потому что мы живем в глобализированном и сетевом мире», — заявила дипломат.

Она отметила, что у Германии «есть каналы связи со всеми новыми членами БРИКС, кроме Ирана». В планы Бербок входят визиты в новые страны объединения, по типу тех, что она совершала в Бразилию, Китай и ЮАР.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Как сообщил политик, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Их полноценное членство начнется с 1 января 2024 года.

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    Максим Габриелян
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