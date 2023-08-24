Российскую фанатку Райана Гослинга развели на 300 тысяч рублей

В Чувашии мошенники обманули фанатку Райана Гослинга на 300 тысяч рублей

В Чувашии аферисты обманули участницу фан-клуба канадского актера Райана Гослинга на 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

В социальных сетях жительнице Новочебоксарска написал неизвестный, который представился ассистентом звезды. Он заявил, что Гослинг готов приехать в Россию для личного знакомства с россиянкой, но она должна оплатить ему перелет.

Женщина обрадовалась такой новости и, не заподозрив подвоха, перевела около 300 тысяч рублей. При этом большую часть суммы она взяла в кредит.

В какой-то момент мошенник начал ее шантажировать, и тогда пострадавшая поняла, что нарвалась на аферистов. В итоге она пошла в полицию.

Ранее стало известно, что правоохранители разыскивают мошенников, делающих голые фото москвичек на фейковых кастингах для съемок клипов.