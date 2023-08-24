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12:18, 24 августа 2023Ценности

Раскрыт способ принца Гарри скрыть лысину

Фото: Matt Jelonek / Getty Images

Ведущий консультант по выпадению и пересадке волос Спенсер Стивенсон раскрыл способ британского принца Гарри скрыть лысину. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По мнению эксперта, супруг актрисы Меган Маркл использовал спрей, который содержит в составе коллаген. Стивенсон отметил, что к этому средству прибегают многие знаменитости.

«Это секрет звезд. Продукт помогает им, когда нужно мгновенно нарастить волосы для фотосессии или фильма», — объяснил собеседник издания.

Ранее принц Гарри подвергся критике в сети из-за прически на новой фотографии, которую разместили на сайте стартапа BetterUp. На фото он запечатлен в синей рубашке. Пользователи сети обратили внимание на волосы члена королевской семьи. По мнению юзеров, лысину знаменитости скрыли с помощью фотошопа.

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    Мария Винар
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