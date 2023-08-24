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17:29, 24 августа 2023Россия

Московский офисно-гостиничный комплекс эвакуировали из-за угрозы взрыва

Mash: в центре Москвы эвакуировали гостиничный комплекс из-за угрозы взрыва

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В центре Москвы эвакуировали офисно-гостиничный комплекс Golden Gate из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, всех посетителей и сотрудников вывели из здания. По громкоговорителю им объявили, что внутри, предположительно, заложена бомба.

Как утверждает Mash, у входа в башню у станции метро «Площадь Ильича» были замечены около 30 человек в черном, которые препятствовали выходу из здания комплекса. Все они представлялись полицейскими и заявляли о налоговой проверке.

22 августа сообщалось, что столичный парк «Зарядье» закрывали из-за поступивших данных о неопознанном устройстве.

На месте работали эксперты и кинологи. В ходе проверки на территории парка опасных предметов не обнаружили.

До этого в Москве 2,5 тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Пролетарский» из-за возгорания.

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    Анна Щербакова
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