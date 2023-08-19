В Москве эвакуировали 2,5 тысячи человек из-за возгорания на парковке ТЦ

В Москве 2,5 тыс. человек эвакуировали из ТЦ «Пролетарский» из-за возгорания

В Москве свыше 2,5 тысячи человек эвакуировали из здания торгового центра «Пролетарский» из-за возгорания автомобиля на подземной парковке. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Машина загорелась на минус первом этаже в ТЦ, расположенном на Пролетарском проспекте, в связи с чем было принято решение об эвакуации находящихся внутри здания людей.

Пожар ликвидирован, его площадь уточняется. Никто не пострадал.

13 августа произошло возгорание на складе с удобрениями в Раменском городском округе, которое могло начаться из-за нарушения при сварочных работах. Огонь охватил площадь в 1,8 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что загорелись пластиковые поддоны на промзоне Полигон. Очевидцы публиковали кадры с места, на которых видно густой черный дым.