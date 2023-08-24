Информация о публикации «Лигой безопасного интернета» порно не подтвердилась

Информация о публикации ЛБИ порнографии на сайте своего СМИ не подтвердилась

В сети распространились сообщения о том, что «Лига безопасного интернета» публиковала порнографию на сайте одного из своих СМИ. Однако эта информация не подтвердилась.

27 июля Telegram-канал SOTA заявил, что сайт принадлежащего «Лиге безопасного интернета» (ЛБИ) СМИ «Русское обозрение» якобы публикует порнографию. «Возглавляемая Екатериной Мизулиной "Лига безопасного интернета" распространяет хентай и детское порно через сайт своего СМИ "Русское обозрение". СМИ было учреждено "Лигой" в 2013 году, его лицензия является действующей», — говорилось в публикации. В посте также приводился скриншот с кадрами порнографического характера, размещенными якобы на сайте rusreview.com.

Кроме того, SOTA ссылалась на тот факт, что на сайте Роскомнадзора сетевое издание «Русское обозрение», учрежденное «Лигой безопасного интернета», значится как действующее. В качестве доменного имени указан сайт rusreview.com, где якобы и публиковалась порнография.

Глава ЛБИ Екатерина Мизулина 27 июля в беседе с «Газетой.ру» опровергла утверждения о том, что организация распространяет порнографию на своем сайте. «Один из порталов, который ранее имел отношение к данному СМИ («Русское обозрение» — прим. «Ленты.ру»), администрируется гражданином Малайзии. Регистрация этого портала, распространявшего запрещенные материалы с территории Малайзии, была аннулирована Роскомнадзором», — заявила она. Мизулина также назвала утверждения SOTA о распространении ЛБИ порнографии умышленной клеветой.

Согласно проверке в whois-сервисе, домен rusreview.com действительно ранее был приобретен в Малайзии.

21 августа Telegram-канал «ЧТД» заявил, что полиция отказала в возбуждении уголовного дела по заявлению о распространении порнографии на сайте rusreview.com. В посте «ЧТД» говорится, что в полицию с заявлением обращался подписчик Telegram-канала. Также было опубликовано фото предполагаемого ответа полиции. В нем заявляется, что на момент проверки доступ по указанной в заявлении ссылке отсутствует. Также утверждается, что документально подтвержденные данные противоправной деятельности отсутствуют, а достаточных данных, указывающих на признаки преступления, обнаружено не было.

Однако сделать вывод о том, что отказ в возбуждении уголовного дела действительно относится к заявлению о распространении порнографии на сайте rusreview.com, не представляется возможным. В документе утверждается, что речь идет об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 306 Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложный донос»).

Информация о якобы распространении ЛБИ порнографии на одном из сайтов своего СМИ не получила освещения в российских медиа, однако встречалась в соцсетях. Некоторые российские издания также опубликовали опровержение этой информации (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»